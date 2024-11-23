Число пострадавших в ДТП с пассажирской «газелью» в Дагестане выросло до десяти
«Газель», попавшая в ДТП в Дагестане. Фото © Telegram / Минздрав РД
Число пострадавших в ДТП с пассажирской «газелью» в Буйнакском районе Дагестана выросло до 10 человек, из них один подросток. Трое сейчас находятся в тяжёлом состоянии, сообщает Минздрав республики.
«Медицинские работники занимаются стабилизацией их состояния, проведены консультации с Дагестанским центром медицины катастроф по дальнейшей тактике ведения и возможности последующего перевода в Махачкалу», — уведомили в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что одна женщина поступила в больницу с переломом грудного позвонка.
Напомним, изначально сообщалось, что в результате ДТП в Дагестане пострадали восемь человек, погибших нет. Авария случилась около села Чиркей.