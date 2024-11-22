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22 ноября, 09:47

В Удмуртии автобус с 50 пассажирами попал в ДТП и влетел в забор, есть пострадавшие

В Ижевске автобус столкнулся с иномаркой и снёс школьный забор, двое пострадали

Место ДТП с автобусом в Ижевске. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Удмуртии

Место ДТП с автобусом в Ижевске. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Удмуртии

В Ижевске произошло ДТП с участием иномарки и маршрутного автобуса, в салоне которого находилось 50 пассажиров. Последний после столкновения пробил забор. Водителям потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Удмуртии.

ДТП с автобусом в Удмуртии. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Удмуртии

«Около 7.55 (6.55 по московскому времени) на улице Советская 62-летний водитель автобуса «МАЗ» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mazda CX-5 под управлением 47-летнего мужчины с последующим наездом автобуса и автомобиля на дорожные ограждения, заборное ограждение, дерево», — говорится в сообщении.

Водителю автобуса оказали разовую медицинскую помощь, а легковушки — госпитализировали. В салоне общественного транспорта также находилось 50 пассажиров, среди них никто не пострадал. Причины аварии выясняются. По уточнению РИА «Новости» в пресс-службе сообщили, что автобус въехал на территорию школы.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Омской области подросток изрезал женщину-водителя и угнал её авто. Парень вспылил из-за того, что она попросила его убрать канистру с бензином в багажник.

Мария Любицкая
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