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23 ноября, 11:10

В Дагестане пассажирская «газель» попала в ДТП, пострадали восемь человек

В Буйнакском районе Дагестана опрокинулась пассажирская «Газель». В результате ДТП пострадали восемь человек, погибших нет. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

На месте ДТП находятся оперативные службы и психологи МЧС. Видео © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

«По системе 112 поступило сообщение о ДТП с опрокидыванием пассажирской «газели» в Буйнакском районе на республиканской автодороге вблизи населённого пункта Чиркей <...> По уточнённой информации всего пострадало 8 человек. Погибших нет», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщил, что в Ижевске автобус столкнулся с иномаркой и снёс школьный забор. В салоне общественного транспорта находилось 50 пассажиров. Водителю автобуса оказали разовую медицинскую помощь, а легковушки — госпитализировали. Больше никто не пострадал.

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Telegram / «Главное управление МЧС России по Республике Дагестан»

Алена Пенчугина
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