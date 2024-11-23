В Дагестане пассажирская «газель» попала в ДТП, пострадали восемь человек

В Буйнакском районе Дагестана опрокинулась пассажирская «Газель». В результате ДТП пострадали восемь человек, погибших нет. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

На месте ДТП находятся оперативные службы и психологи МЧС. Видео © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

«По системе 112 поступило сообщение о ДТП с опрокидыванием пассажирской «газели» в Буйнакском районе на республиканской автодороге вблизи населённого пункта Чиркей <...> По уточнённой информации всего пострадало 8 человек. Погибших нет», — говорится в сообщении.