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21 ноября, 04:05

Автомобиль слетел с косогора во Владивостоке и пролетел вниз 12 метров

Прокуратура Ленинского района города Владивостока взяла под контроль расследование смертельного ДТП, произошедшего 21 ноября, сообщает ведомство в телеграм-канале.

Водитель автомобиля Toyota Hiace по неустановленной причине съехал с косогора на Орлиной сопке в центре города. Автомобиль, преодолев около 12 метров, упал, повредив припаркованные машины.

Автомобиль Toyota Hiace съехал с косогора. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

В результате происшествия погиб пассажир, а водитель был госпитализирован. Результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры.

Легковушка влетела под «Газель» на трассе на Урале, погибли пять человек
Легковушка влетела под «Газель» на трассе на Урале, погибли пять человек

Ранее сообщалось, что в Сочи в тоннеле «Дублёр Курортного проспекта» столкнулись пять автомобилей, среди них — один большегруз. Также Life.ru писал, что три человека погибли в аварии с участием грузовика и легковушки под Пензой. Ещё двое пострадали, их госпитализировали.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Приморского края

Артём Гапоненко
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