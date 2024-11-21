Автомобиль слетел с косогора во Владивостоке и пролетел вниз 12 метров
Прокуратура Ленинского района города Владивостока взяла под контроль расследование смертельного ДТП, произошедшего 21 ноября, сообщает ведомство в телеграм-канале.
Водитель автомобиля Toyota Hiace по неустановленной причине съехал с косогора на Орлиной сопке в центре города. Автомобиль, преодолев около 12 метров, упал, повредив припаркованные машины.
Автомобиль Toyota Hiace съехал с косогора. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края
В результате происшествия погиб пассажир, а водитель был госпитализирован. Результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Сочи в тоннеле «Дублёр Курортного проспекта» столкнулись пять автомобилей, среди них — один большегруз. Также Life.ru писал, что три человека погибли в аварии с участием грузовика и легковушки под Пензой. Ещё двое пострадали, их госпитализировали.
Telegram / Прокуратура Приморского края