Легковушка влетела под «Газель» на трассе на Урале, погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП на 48 километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель неподалёку от Волчанска. Легковой автомобиль «Киа» столкнулся с грузовой «Газелью», сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

По информации правоохранительных органов, в результате аварии, случившейся около трёх ночи, погибли пятеро находившихся в иномарке людей — трое женщин и двое мужчин. Их личности в данный момент устанавливают сотрудники полиции. Водитель и два пассажира «Газели» с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь.

Последствия ДТП в Свердловской области. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области