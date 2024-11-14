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Регион
14 ноября, 03:34

Легковушка влетела под «Газель» на трассе на Урале, погибли пять человек

В результате ДТП в Свердловской области погибли пять человек

Последствия ДТП в Свердловской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области

Последствия ДТП в Свердловской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области

Пять человек погибли в ДТП на 48 километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель неподалёку от Волчанска. Легковой автомобиль «Киа» столкнулся с грузовой «Газелью», сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

По информации правоохранительных органов, в результате аварии, случившейся около трёх ночи, погибли пятеро находившихся в иномарке людей — трое женщин и двое мужчин. Их личности в данный момент устанавливают сотрудники полиции. Водитель и два пассажира «Газели» с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь.

Последствия ДТП в Свердловской области. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники местных правоохранительных органов и МЧС. Временно было ограничено движение транспорта в сторону Североуральска, поток машин регулируется экипажем ДПС.

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В Балашихе неизвестный устроил массовое ДТП и сбежал, бросив машину на месте аварии

А вечером 9 ноября в Свердловской области произошла авария на дороге под Каменск-Уральским, где ВИС 2347 вылетела на встречную полосу и столкнулась с Lada Largus из-за потери управления. В результате аварии пострадали двое детей.

Артём Гапоненко
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