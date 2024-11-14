Легковушка влетела под «Газель» на трассе на Урале, погибли пять человек
В результате ДТП в Свердловской области погибли пять человек
Последствия ДТП в Свердловской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области
Пять человек погибли в ДТП на 48 километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель неподалёку от Волчанска. Легковой автомобиль «Киа» столкнулся с грузовой «Газелью», сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
По информации правоохранительных органов, в результате аварии, случившейся около трёх ночи, погибли пятеро находившихся в иномарке людей — трое женщин и двое мужчин. Их личности в данный момент устанавливают сотрудники полиции. Водитель и два пассажира «Газели» с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь.
Последствия ДТП в Свердловской области. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники местных правоохранительных органов и МЧС. Временно было ограничено движение транспорта в сторону Североуральска, поток машин регулируется экипажем ДПС.
А вечером 9 ноября в Свердловской области произошла авария на дороге под Каменск-Уральским, где ВИС 2347 вылетела на встречную полосу и столкнулась с Lada Largus из-за потери управления. В результате аварии пострадали двое детей.