Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 15:06

Двое детей пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Свердловской области

Вечером 9 ноября в Свердловской области произошло серьёзное ДТП. На дороге под Каменск-Уральским ВИС 2347 вылетела на встречную полосу и столкнулась LADA Largus из-за потери управления. В результате аварии пострадали двое детей, уточняет URA.ru со ссылкой на региональное ГАИ.

В ведомстве подчеркнули, что водитель ВИС двигался со скоростью, которая не соответствовала погодным условиям. Автолюбитель не смог обеспечить постоянный контроль за транспортным средством, в результате чего произошло столкновение с машиной из встречного потока. Пассажиров LADA 10 и 14 лет госпитализировали после ДТП.

ГАИ проводит проверку. На данный момент известно, что оба водители были трезвыми.

Место ДТП на Урале. Фото © Предоставлено URA.RU ГАИ Свердловской области

Место ДТП на Урале. Фото © Предоставлено URA.RU ГАИ Свердловской области

Место ДТП на Урале. Фото © Предоставлено URA.RU ГАИ Свердловской области

Место ДТП на Урале. Фото © Предоставлено URA.RU ГАИ Свердловской области

В посольстве рассказали о состоянии россиян, которые попали в ДТП в Египте
В посольстве рассказали о состоянии россиян, которые попали в ДТП в Египте

Ранее сообщалось, что в Пензенской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли три человека. Кроме того, в Удмуртии произошло смертельное ДТП с микроавтобусом.

Обложка ©

Предоставлена URA.RU ГАИ Свердловской области

Борис Эльфанд
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar