Двое детей пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Свердловской области

Вечером 9 ноября в Свердловской области произошло серьёзное ДТП. На дороге под Каменск-Уральским ВИС 2347 вылетела на встречную полосу и столкнулась LADA Largus из-за потери управления. В результате аварии пострадали двое детей, уточняет URA.ru со ссылкой на региональное ГАИ.

В ведомстве подчеркнули, что водитель ВИС двигался со скоростью, которая не соответствовала погодным условиям. Автолюбитель не смог обеспечить постоянный контроль за транспортным средством, в результате чего произошло столкновение с машиной из встречного потока. Пассажиров LADA 10 и 14 лет госпитализировали после ДТП.