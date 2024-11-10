Три человека погибли в ДТП с участием грузовика и легковушки под Пензой

В Пензенской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП три человека погибли, ещё двое пострадали, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Последствия ДТП в Пензенской области, где столкнулись грузовик и легковушка. Видео © Telegram / Прокуратура Пензенской области

«Прокуратура Кузнецкого района организовала проверку по факту ДТП на федеральной трассе. По предварительным данным, при столкновении автомобиля Chevrolet Cobalt и «КамАЗ» погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, ещё два пассажира госпитализированы в медицинский стационар», — указано в сообщении.

По данным главка МЧС, авария произошла около 4:15 по московскому времени на 738-м километре федеральной трассы М-5 около села Благодатка. В прокуратуре региона отметили, что в ходе проверки установят причины и обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения.