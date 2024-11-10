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Регион
10 ноября, 09:12

Три человека погибли в ДТП с участием грузовика и легковушки под Пензой

Машина, которая попала в ДТП под Пензой. Обложка © Telegram / Прокуратура Пензенской области

Машина, которая попала в ДТП под Пензой. Обложка © Telegram / Прокуратура Пензенской области

В Пензенской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП три человека погибли, ещё двое пострадали, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Последствия ДТП в Пензенской области, где столкнулись грузовик и легковушка. Видео © Telegram / Прокуратура Пензенской области

«Прокуратура Кузнецкого района организовала проверку по факту ДТП на федеральной трассе. По предварительным данным, при столкновении автомобиля Chevrolet Cobalt и «КамАЗ» погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, ещё два пассажира госпитализированы в медицинский стационар», — указано в сообщении.

По данным главка МЧС, авария произошла около 4:15 по московскому времени на 738-м километре федеральной трассы М-5 около села Благодатка. В прокуратуре региона отметили, что в ходе проверки установят причины и обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Момент смертельного ДТП с фурами в Челябинской области попал на видео
Момент смертельного ДТП с фурами в Челябинской области попал на видео

А ранее Life.ru сообщал, что в Удмуртии произошло смертельное ДТП с микроавтобусом. Погибли четыре человека, среди пострадавших есть дети.

Дарья Нарыкова
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