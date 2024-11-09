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9 ноября, 14:09

Момент смертельного ДТП с фурами в Челябинской области попал на видео

Момент смертельного ДТП с участием фур на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области попал на запись видеорегистратора. Ролик опубликовали в группе в соцсети VK.

Столкновение фур под Челябинском. Видео © VK / «Трасса М5 Уфа — Челябинск»

На ролике видно, что ДТП случилось на двухполосном участке трассы под уклоном. Автомобиль, едущий на спуск, выехал на встречную полосу и врезался во встречную фуру. В результате чего оба автомобиля проломили ограждение и улетели с дороги.

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Напомним, жуткая авария с двумя фурами произошла на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 8 ноября. Смертельное ДТП случилось на 1628-м километре автодороги (территория Усть-Катавского района). Двое водителей погибли.

Обложка ©

VK / «Трасса М5 Уфа — Челябинск»

Николай Рюмин
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