Момент смертельного ДТП с фурами в Челябинской области попал на видео
Момент смертельного ДТП с участием фур на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области попал на запись видеорегистратора. Ролик опубликовали в группе в соцсети VK.
Столкновение фур под Челябинском. Видео © VK / «Трасса М5 Уфа — Челябинск»
На ролике видно, что ДТП случилось на двухполосном участке трассы под уклоном. Автомобиль, едущий на спуск, выехал на встречную полосу и врезался во встречную фуру. В результате чего оба автомобиля проломили ограждение и улетели с дороги.
Напомним, жуткая авария с двумя фурами произошла на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 8 ноября. Смертельное ДТП случилось на 1628-м километре автодороги (территория Усть-Катавского района). Двое водителей погибли.