Момент смертельного ДТП с фурами в Челябинской области попал на видео

Момент смертельного ДТП с участием фур на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области попал на запись видеорегистратора. Ролик опубликовали в группе в соцсети VK.

На ролике видно, что ДТП случилось на двухполосном участке трассы под уклоном. Автомобиль, едущий на спуск, выехал на встречную полосу и врезался во встречную фуру. В результате чего оба автомобиля проломили ограждение и улетели с дороги.