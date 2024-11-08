Страшная авария с грузовиками в Челябинской области отправила на тот свет двух водителей

Жуткая авария с двумя погибшими фурами произошла на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области сегодня, 8 ноября. Смертельное ДТП случилось на 1628-м километре автодороги (территория Усть-Катавского района). Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

«В результате автоаварии двое водителей скончались на месте происшествия, ещё один водитель получил телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции принимают меры для максимально быстрой эвакуации повреждённых автомобилей с проезжей части для восстановления движения в штатном режиме. Организован объезд легкового транспорта», — говорится в сообщении.

Известно, что в результате аварии загорелся один грузовик. На место трагедии сразу же приехали сотрудники МЧС России. Они деблокировали двоих погибших водителей фур и ликвидировали пожар. На месте были задействованы 9 спасателей и 2 единицы техники.