«День жестянщика» продолжается: 11 автомобилей столкнулись в Москве из-за гололёда

Массовая авария с участием 11 автомобилей произошла на Щёлковском путепроводе в Москве. На данном участке наблюдается гололедица, которая и стала причиной ДТП. Кадры с места публикует Mash.

Кадры с места ДТП, где столкнулись 11 машин. Видео © Telegram / Mash

Столичный Дептранс сообщает, что из-за массовой аварии, которая произошла в районе Вернисажной улицы, движение в сторону области затруднено на 2,2 километра и осуществляется только по одной полосе из четырёх. На месте ДТП работают оперативные службы города. Предварительно, обошлось без пострадавших.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — добавили в ведомстве.