«День жестянщика» продолжается: 11 автомобилей столкнулись в Москве из-за гололёда
Массовое ДТП с 11 автомобилями произошло в Москве из-за гололедицы
Массовая авария с участием 11 автомобилей произошла на Щёлковском путепроводе в Москве. На данном участке наблюдается гололедица, которая и стала причиной ДТП. Кадры с места публикует Mash.
Кадры с места ДТП, где столкнулись 11 машин. Видео © Telegram / Mash
Столичный Дептранс сообщает, что из-за массовой аварии, которая произошла в районе Вернисажной улицы, движение в сторону области затруднено на 2,2 километра и осуществляется только по одной полосе из четырёх. На месте ДТП работают оперативные службы города. Предварительно, обошлось без пострадавших.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — добавили в ведомстве.
Как сообщал Life.ru, в Москве и области участились ДТП с заносами машин из-за сильного снегопада. Неофициальный «праздник» День жестянщика сегодня уже отметили в Подольске, где машины периодически взезаются друг в друга и сносят ограждения. Кроме того, плохие погодные условия стали одной из причин аварии на трассе М-4 «Дон».
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