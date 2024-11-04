День жестянщика: Сильный снегопад спровоцировал «автобоулинг» в столичном регионе
Из-за снегопада в Москве и Подмосковье участились ДТП
В Москве и области участились ДТП с заносами машин из-за сильного снегопада и недобросовестных автолюбителей, которые до сих пор катаются на летней резине. Неофициальный «праздник» День жестянщика уже отметили в Подольске, где машины периодически взрезаются друг в друга и сносят ограждения.
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Кроме того, плохие погодные условия стали одной из причин аварии на трассе М-4 «Дон». Там крупногабаритный грузовик протаранил несколько машин, после чего улетел в отбойник. Из-за ДТП на участке дороги было затруднено движение.
Напомним, ранее «подмороженный» спуск стал причиной массового ДТП в Москве. В результате стеклования 11 автомобилей пострадали три человека.