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4 ноября, 09:22

День жестянщика: Сильный снегопад спровоцировал «автобоулинг» в столичном регионе

Из-за снегопада в Москве и Подмосковье участились ДТП

В Москве и области участились ДТП с заносами машин из-за сильного снегопада и недобросовестных автолюбителей, которые до сих пор катаются на летней резине. Неофициальный «праздник» День жестянщика уже отметили в Подольске, где машины периодически взрезаются друг в друга и сносят ограждения.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Кроме того, плохие погодные условия стали одной из причин аварии на трассе М-4 «Дон». Там крупногабаритный грузовик протаранил несколько машин, после чего улетел в отбойник. Из-за ДТП на участке дороги было затруднено движение.

Двух человек зажало в машине после ДТП на севере Москвы
Двух человек зажало в машине после ДТП на севере Москвы

Напомним, ранее «подмороженный» спуск стал причиной массового ДТП в Москве. В результате стеклования 11 автомобилей пострадали три человека.

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Борис Эльфанд
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