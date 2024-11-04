День жестянщика: Сильный снегопад спровоцировал «автобоулинг» в столичном регионе

В Москве и области участились ДТП с заносами машин из-за сильного снегопада и недобросовестных автолюбителей, которые до сих пор катаются на летней резине. Неофициальный «праздник» День жестянщика уже отметили в Подольске, где машины периодически взрезаются друг в друга и сносят ограждения.