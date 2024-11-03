Двух человек зажало в машине после ДТП на севере Москвы

В Северном административном округе Москве произошло ДТП с участием автомобиля марки Honda Accord. Машина наехала на препятствие, после чего в ней зажало двоих людей. Вызволять пострадавших из груды металлолома пришлось спасателям. Видео с места ЧП опубликовал 360.ru. На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб пытаются вытащить людей из иномарки.