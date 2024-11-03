Ребёнок и двое взрослых пострадали в ДТП на МКАД в Москве

ДТП произошло на северо-западе Москвы. В районе 82-ого километра МКАД столкнулись несколько автомобилей. В результате аварии пострадали три человека, в том числе один ребёнок. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, всех пострадавших осмотрели врачи скорой, одна женщина 1983 года рождения отказалась от госпитализации. Сообщается, что пострадавшему ребёнку 10 лет.

На место прибыли сотрудники ГАИ, дорожное движение контролирует регулировщик, для починки отбойника привлечены мастера. Разлива топлива в результате аварии не произошло.