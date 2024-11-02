Газовый баллон взорвался в кабине грузовика прямо во время движения по МКАД

Газовый баллон взорвался в кабине грузовика во время движения по МКАД. Водителя с сильными ожогами лица и рук пришлось экстренно госпитализировать.

По информации SHOT, взрыв произошëл в салоне тягача «Вольво» на 31 км внутренней стороны МКАД в начале восьмого вечера. Предварительно, произошла разгерметизация баллона, после чего прозвучал громкий хлопок с огненной вспышкой. Очевидцы помогли водителю выбраться из кабины и оказали ему первую помощь, позже на скорой пострадавшего увезли в городскую больницу имени Иноземцева. На месте происшествия продолжают работать службы.