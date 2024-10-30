Саратовца приговорили к пяти годам колонии за ДТП, где погиб сын губернатора

К пяти годам колонии общего режима приговорили 19-летнего водителя Амира Рахматулина, виновного в аварии, в которой погиб несовершеннолетний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, а также ещё один человек. Такое решение принял Волжский районный суд города.

«Приговорить... к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — зачитал приговор судья.

При этом гособвинитель запрашивал шесть лет и шесть месяцев в колонии общего режима. Адвокат Рахматулина сочла приговор необоснованно строгим и заявила, что после консультации с подзащитным будет принято решение о его обжаловании.