Саратовца приговорили к пяти годам колонии за ДТП, где погиб сын губернатора
Фото с места ДТП, где погиб сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Обложка © Telegram / ЧП Саратов
К пяти годам колонии общего режима приговорили 19-летнего водителя Амира Рахматулина, виновного в аварии, в которой погиб несовершеннолетний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, а также ещё один человек. Такое решение принял Волжский районный суд города.
«Приговорить... к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — зачитал приговор судья.
При этом гособвинитель запрашивал шесть лет и шесть месяцев в колонии общего режима. Адвокат Рахматулина сочла приговор необоснованно строгим и заявила, что после консультации с подзащитным будет принято решение о его обжаловании.
Напомним, что ДТП произошло в июле этого года в Саратове. Юный водитель сидел за рулём «Лады Гранты», но не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине грузовик. Виновник аварии учился в Вавиловском университете. Всего в легковушке находились три пассажира, двое из которых погибли. Рахматулин вину признал. Погибший сын Бусаргина учился в десятом классе.