Отец и сын погибли в страшном ДТП в Нижегородской области

Два человека стали жертвами ДТП с участием трёх автомобилей в Нижегородской области. По данным МЧС России, погибшими оказались водитель одной из машин и его 15-летний сын.

«Около села Большое Череватово столкнулись три легковушки. Водитель одного из авто не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с другими. К сожалению, он и его 15-летний сын погибли на месте, двое пострадавших госпитализированы», — сообщили в ведомстве.

На месте аварии работают специалисты экстренных служб. Установить все обстоятельства трагедии предстоит полицейским.