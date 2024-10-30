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30 октября, 20:10

Отец и сын погибли в страшном ДТП в Нижегородской области

МЧС: Два человека погибли в аварии с тремя машинами в Нижегородской области

Два человека стали жертвами ДТП с участием трёх автомобилей в Нижегородской области. Обложка © Telegram / МЧС России

Два человека стали жертвами ДТП с участием трёх автомобилей в Нижегородской области. Обложка © Telegram / МЧС России

Два человека стали жертвами ДТП с участием трёх автомобилей в Нижегородской области. По данным МЧС России, погибшими оказались водитель одной из машин и его 15-летний сын.

«Около села Большое Череватово столкнулись три легковушки. Водитель одного из авто не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с другими. К сожалению, он и его 15-летний сын погибли на месте, двое пострадавших госпитализированы», — сообщили в ведомстве.

На месте аварии работают специалисты экстренных служб. Установить все обстоятельства трагедии предстоит полицейским.

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Ранее в Кемерове водитель иномарки столкнулся с бурильно-крановой машиной КамАЗ при обгоне по встречной полосе. В результате ДТП погибли два человека.

Оксана Попова
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