Отец и сын погибли в страшном ДТП в Нижегородской области
МЧС: Два человека погибли в аварии с тремя машинами в Нижегородской области
Два человека стали жертвами ДТП с участием трёх автомобилей в Нижегородской области. Обложка © Telegram / МЧС России
Два человека стали жертвами ДТП с участием трёх автомобилей в Нижегородской области. По данным МЧС России, погибшими оказались водитель одной из машин и его 15-летний сын.
«Около села Большое Череватово столкнулись три легковушки. Водитель одного из авто не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с другими. К сожалению, он и его 15-летний сын погибли на месте, двое пострадавших госпитализированы», — сообщили в ведомстве.
На месте аварии работают специалисты экстренных служб. Установить все обстоятельства трагедии предстоит полицейским.
Ранее в Кемерове водитель иномарки столкнулся с бурильно-крановой машиной КамАЗ при обгоне по встречной полосе. В результате ДТП погибли два человека.