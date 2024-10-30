В Кемерово «Тойота» выехала на встречку и влетела в лоб КамАЗу, погибли двое

В Кемерове водитель иномарки столкнулся с бурильно-крановой машиной КамАЗ при обгоне по встречной полосе. В результате ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

Летальное ДТП с «КамАЗ» в Кемерово. Видео © Полиция Кузбасса

Известно, что ДТП случилось утром на трассе Кемерово — Андреевка. На место экстренно прибыли сотрудники следственного отдела и криминалисты.

«Водитель «Тойоты», двигаясь со стороны областного центра в направлении жилого района Лесная Поляна, приступил к обгону попутного транспорта и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовиком. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались 45-летний водитель легкового автомобиля и его 44-летняя пассажирка», — говорится в сообщении.