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27 октября, 19:05

Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП в Ивановской области

На трассе Иваново-Родники столкнулись Chevrolet и Hyundai. Фото © Telegram / «МЧС Ивановской области»

На трассе Иваново-Родники столкнулись Chevrolet и Hyundai. Фото © Telegram / «МЧС Ивановской области»

Chevrolet и Hyundai столкнулись на трассе Иваново — Родники в Ивановской области. Водители погибли на месте, ещё шестеро человек пострадали, в том числе трое детей в возрасте 3-х, 9-ти и 15-ти лет. Об этом сообщает местное МЧС.

Последствия аварии. Видео © Telegram / «МЧС Ивановской области»

Пострадавших госпитализировали, погибших пришлось деблокировать при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

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Тем временем число пострадавших в массовом ДТП в Санкт-Петербурге достигло 25. Сегодня утром водитель автобуса «Маз» проехал на запрещающий сигнал светофора, из-за чего произошло столкновение с автобусом «Волгобас», за рулём которого был 55-летний шофёр, а также автомобилями «Мерседес» и «Ситроен», под управлением 42-летних мужчин.

Алена Пенчугина
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