Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 10:47

Число пострадавших в массовом ДТП с двумя автобусами в Петербурге достигло 25

Число пострадавших при столкновении двух рейсовых автобусов и нескольких автомобилей на перекрёстке Лиговского и Невского проспектов Санкт-Петербурга достигло 25. Об этом сообщает пресс-служба петербургской полиции в своём телеграм-канале и публикует видео с моментом массовой аварии.

ДТП в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция

«По предварительной информации, перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия», — рассказали в полиции.

Сообщение об аварии поступило сегодня в 09:31 утра Приехавшие на место инспекторы выяснили, что водитель автобуса «Маз» проехал на запрещающий сигнал светофора, из-за чего произошло столкновение с автобусом «Волгобас», за рулём которого был 55-летний шофёр, а также автомобилями «Мерседес» и «Ситроен», под управлением 42-летних мужчин. Изначально Life.ru писал о госпитализации 10 пострадавших.

Покатушки 9 цыган в тесной «‎шестёрке» закончились страшным ДТП, среди жертв – ребёнок
Покатушки 9 цыган в тесной «‎шестёрке» закончились страшным ДТП, среди жертв – ребёнок
Владимир Озеров
  • Новости
  • ДТП
  • Общество
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar