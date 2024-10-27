Число пострадавших в массовом ДТП с двумя автобусами в Петербурге достигло 25
Число пострадавших при столкновении двух рейсовых автобусов и нескольких автомобилей на перекрёстке Лиговского и Невского проспектов Санкт-Петербурга достигло 25. Об этом сообщает пресс-служба петербургской полиции в своём телеграм-канале и публикует видео с моментом массовой аварии.
ДТП в Петербурге. Фото © Telegram / Петербургская полиция
«По предварительной информации, перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия», — рассказали в полиции.
Сообщение об аварии поступило сегодня в 09:31 утра Приехавшие на место инспекторы выяснили, что водитель автобуса «Маз» проехал на запрещающий сигнал светофора, из-за чего произошло столкновение с автобусом «Волгобас», за рулём которого был 55-летний шофёр, а также автомобилями «Мерседес» и «Ситроен», под управлением 42-летних мужчин. Изначально Life.ru писал о госпитализации 10 пострадавших.