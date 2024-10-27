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27 октября, 10:20

10 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в центре Санкт-Петербурга

Массовая авария с автобусом в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Массовая авария с автобусом в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Массовая авария с участием рейсового автобуса произошла в центре Санкт-Петербурга. В результате ДТП пострадали 10 человек, сообщает губернатор города Александр Беглов.

«В результате ДТП нескольких машин и автобуса на площади Восстания пострадало 10 человек. На место аварии в течение четырёх минут прибыли семь бригад скорой помощи», — написал глава региона.

Двоих детей, пострадавших в аварии, отвезли в детскую городскую больницу имени Раухфуса. Сейчас их уже выписали домой. Ещё одному ребёнку с ушибом ноги помощь оказали на месте. Также пострадали семь взрослых. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В момент ДТП рейсовый автобус протаранил при повороте налево заднюю часть встречного автобуса, после чего врезался в две легковые машины. На данный момент на месте происшествия работают различные оперативные службы. Ситуация находится на личном контроле Беглова.

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Ранее массовое страшное ДТП произошло на Северном мосту в Краснодаре. Предварительно, два человека погибли на месте, ещё один был в критическом состоянии. Его врачи реанимировали прямо на дороге. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения.

Наталья Афонина
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