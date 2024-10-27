10 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в центре Санкт-Петербурга

Массовая авария с участием рейсового автобуса произошла в центре Санкт-Петербурга. В результате ДТП пострадали 10 человек, сообщает губернатор города Александр Беглов.

«В результате ДТП нескольких машин и автобуса на площади Восстания пострадало 10 человек. На место аварии в течение четырёх минут прибыли семь бригад скорой помощи», — написал глава региона.

Двоих детей, пострадавших в аварии, отвезли в детскую городскую больницу имени Раухфуса. Сейчас их уже выписали домой. Ещё одному ребёнку с ушибом ноги помощь оказали на месте. Также пострадали семь взрослых. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В момент ДТП рейсовый автобус протаранил при повороте налево заднюю часть встречного автобуса, после чего врезался в две легковые машины. На данный момент на месте происшествия работают различные оперативные службы. Ситуация находится на личном контроле Беглова.