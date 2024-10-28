Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 07:54

На МКАД произошло массовое ДТП с участием легковушек и «Газели»

На седьмом километре МКАД частично перекрыто движение из-за ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник. По данным издания, в аварию попали три легковых автомобиля и «Газель».

«Перекрыто три полосы из пяти», — отметил собеседник издания.

Уточняется, что водитель одного из автомобилей скрылся с места ДТП. Никто не пострадал, разлива топлива также не произошло. На месте работают сотрудники ДПС.

Российским автомобилистам советуют срочно сменить летнюю резину на зимнюю
Российским автомобилистам советуют срочно сменить летнюю резину на зимнюю

Ранее под Волгоградом произошло ДТП с участием сразу трёх легковых автомобилей. Авария унесла жизни трёх человек. Кроме того, два человека погибли в ДТП в Ивановской области. Есть пострадавшие.

Обложка ©

Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • мкад
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar