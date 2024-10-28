На МКАД произошло массовое ДТП с участием легковушек и «Газели»
На седьмом километре МКАД частично перекрыто движение из-за ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник. По данным издания, в аварию попали три легковых автомобиля и «Газель».
«Перекрыто три полосы из пяти», — отметил собеседник издания.
Уточняется, что водитель одного из автомобилей скрылся с места ДТП. Никто не пострадал, разлива топлива также не произошло. На месте работают сотрудники ДПС.
Ранее под Волгоградом произошло ДТП с участием сразу трёх легковых автомобилей. Авария унесла жизни трёх человек. Кроме того, два человека погибли в ДТП в Ивановской области. Есть пострадавшие.
Life.ru