«Подмороженный» спуск стал причиной массового ДТП в Москве, есть пострадавшие

Массовая авария произошла в воскресенье, 3 ноября, на севере Москвы. В Войковском районе столицы, на Ленинградском путепроводе столкнулись сразу 11 автомобилей. Пострадали три человека. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, на месте ЧП работают врачи скорой помощи. Транспортное сообщение в районе аварии затруднено. После ДТП четыре из пяти полос движения перекрыты.

«Спуск с моста, подморозило, и их всех размотало. Едет только крайний левый ряд», — подчеркнул источник.