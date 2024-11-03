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2 ноября, 23:16

Пьяный автолихач на «мерсе» устроил боулинг на улицах Воронежа, протаранив 10 машин

Пьяный автолихач устроил два ДТП и повредил десять машин в Воронеже

Пострадавшие в ДТП автомобили в Воронеже. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Воронежской области

Пострадавшие в ДТП автомобили в Воронеже. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Воронежской области

Водитель внедорожника Mercedes GL 500 спровоцировал два ДТП в Воронеже вечером 2 ноября. По вине лихача, который оказался нетрезв, пострадали десять автомобилей. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Первая авария произошла в 20:00 неподалёку от площади Ленина. На одном из светофоров Mercedes протаранил седан Volkswagen Polo, который столкнулся с Kia Ceed и LADA Largus. Задерживаться на месте аварии пьяный водитель не стал, продолжив движение. Впрочем, уехать далеко нарушителю не удалось: у дома 47 на проспекте Революции он врезался в EXEED, а затем отлетел в припаркованные Hyundai Getz, Hyundai Santa Fe, Volkswagen Jetta и Volkswagen Tiguan.

«В результате двух ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет. Прибывшие на место инспекторы ДПС установили у водителя Mercedes GL 500 состояние алкогольного опьянения. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка», — уточнили в ГАИ.

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А в Ярославле на днях отмечался «День жестянщика»: за сутки в городе произошло более 50 аварий. Причиной ДТП стали внезапные заморозки и гололедица, к которой некоторые автомобилисты не успели подготовиться.

Илья Пушкарев
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