Пьяный автолихач на «мерсе» устроил боулинг на улицах Воронежа, протаранив 10 машин

Водитель внедорожника Mercedes GL 500 спровоцировал два ДТП в Воронеже вечером 2 ноября. По вине лихача, который оказался нетрезв, пострадали десять автомобилей. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Первая авария произошла в 20:00 неподалёку от площади Ленина. На одном из светофоров Mercedes протаранил седан Volkswagen Polo, который столкнулся с Kia Ceed и LADA Largus. Задерживаться на месте аварии пьяный водитель не стал, продолжив движение. Впрочем, уехать далеко нарушителю не удалось: у дома 47 на проспекте Революции он врезался в EXEED, а затем отлетел в припаркованные Hyundai Getz, Hyundai Santa Fe, Volkswagen Jetta и Volkswagen Tiguan.

«В результате двух ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет. Прибывшие на место инспекторы ДПС установили у водителя Mercedes GL 500 состояние алкогольного опьянения. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка», — уточнили в ГАИ.