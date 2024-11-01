Итальянец попал в ДТП и лишился 40 лет воспоминаний из своей жизни

Необычный «прыжок во времени» совершил 67-летний итальянец Лучано Д’Адамо. В результате ДТП мужчина потерял почти 40 лет своих воспоминаний. Он буквально перенёсся из 1980 года в 2019-й. Историю необычной аварии публикует Corriere della Sera.

После аварии Д’Адамо оказался в больнице, но он ничего не узнал. Рядом стояла постаревшая невеста, а ещё ходили врачи и работали на непонятных аппаратах. В итоге мужчину приучали к новой жизни, несмотря на возраст. Итальянцу показали старые общие фотографии с женой, видеозаписи и альбомы, чтобы помочь вернуть хотя бы отрывки прошлого. А также рассказали, как сейчас, в 2024 году живут люди.

Постепенно к Д’Адамо начали возвращаться мелкие воспоминания. Он продолжал удивляться машинам, навигаторам и телевизорам с пультом. После выхода из больницы весь мир стал для него фантастикой.

Также Лучано сообщили о смерти матери, но несмотря на это мужчина продолжает адаптироваться в обычном, но таком новом для него мире. Итальянец борется за воспоминания и призывает других ценить прожитую жизнь, ведь память — это самое ценное, что у нас есть