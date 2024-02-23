Подросток потерял память после падения на улице в Петербурге В Петербурге школьник попал в реанимацию, поскользнувшись на тротуаре 23 февраля, 08:54 В Петербурге школьник попал в реанимацию, поскользнувшись на тротуаре. Обложка © Shutterstock

В Санкт-Петербурге 16-летний школьник поскользнулся на улице, ударился головой и потерял память, сейчас он находится в реанимации. Об этом пишет "Фонтанка", пообщавшись с матерью пострадавшего.

"Состояние действительно нелёгкое, потому что у ребёнка кратковременная потеря памяти. Я очень надеюсь, что он вспомнит завтра произошедшее", — поделилась женщина.

Инцидент произошёл накануне днём. Подросток не удержался и упал на обледеневшем тротуаре, после чего не смог вспомнить, что с ним произошло. Он добрался до дома, где ему сразу вызвали скорую. По словам матери ребёнка, падение видели приятели её сына. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве третьеклассник внезапно умер прямо на уроке английского. Трагедия произошла в физико-математической школе № 2107: в какой-то момент девятилетний мальчик начал тяжело дышать и потерял сознание. Медсестра, как и приехавшая чуть позже бригада скорой помощи, пыталась привести его в чувство, но тщетно.

Авторы Татьяна Миссуми