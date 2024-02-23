Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России

Силы ПВО отразили налёт дронов на Курск

ОДКБ не получала заявлений о приостановке членства Армении

"Настроение — боевое!": Российская миссия подготовилась к "проукраинскому шабашу" в ООН

Зеленский исключил заключение новых Минских соглашений

Здание вспыхнуло за полчаса: Самый жуткий пожар в истории Валенсии унёс жизни четверых человек

ВСУ в Авдеевке потеряли первую бронемашину на базе Abrams, полученную от США

Беспилотный модуль Nova-C совершил успешную посадку на поверхность Луны

Армения заморозила участие в ОДКБ

В Петербурге задержаны заказчик и исполнители убийства водителя у гимназии

Подросток потерял память после падения на улице в Петербурге

В Петербурге школьник попал в реанимацию, поскользнувшись на тротуаре

23 февраля, 08:54
В Петербурге школьник попал в реанимацию, поскользнувшись на тротуаре. Обложка © Shutterstock 

В Петербурге школьник попал в реанимацию, поскользнувшись на тротуаре. Обложка © Shutterstock 

В Санкт-Петербурге 16-летний школьник поскользнулся на улице, ударился головой и потерял память, сейчас он находится в реанимации. Об этом пишет "Фонтанка", пообщавшись с матерью пострадавшего.

"Состояние действительно нелёгкое, потому что у ребёнка кратковременная потеря памяти. Я очень надеюсь, что он вспомнит завтра произошедшее", — поделилась женщина.

Инцидент произошёл накануне днём. Подросток не удержался и упал на обледеневшем тротуаре, после чего не смог вспомнить, что с ним произошло. Он добрался до дома, где ему сразу вызвали скорую. По словам матери ребёнка, падение видели приятели её сына. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Школьник в Бурятии хотел зарубить старшеклассника топором, но нарвался на охранника
Школьник в Бурятии хотел зарубить старшеклассника топором, но нарвался на охранника

Ранее сообщалось, что в Москве третьеклассник внезапно умер прямо на уроке английского. Трагедия произошла в физико-математической школе № 2107: в какой-то момент девятилетний мальчик начал тяжело дышать и потерял сознание. Медсестра, как и приехавшая чуть позже бригада скорой помощи, пыталась привести его в чувство, но тщетно.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!