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16 февраля, 05:11

Школьник в Бурятии хотел зарубить старшеклассника топором, но нарвался на охранника

SHOT: В Бурятии охранник задержал на пороге школы восьмиклассника с топором

Необычное происшествие случилось в Бурятии, где охранник школы села Михайловка Закаменского района задержал на входе 14-летнего подростка, который заявился на уроки с топором. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, после обеда на перемене у двух подростков возник конфликт из-за электронной сигареты: девятиклассник отнял у восьмиклассника парилку и отказывался отдавать. Расстроенный 14-летний юноша сходил домой за топором, с которым планировал напасть на оппонента. Однако бдительный сотрудник остановил учащегося на пороге и вызвал полицию.

Оказалось, что восьмиклассник, в отличие от своего обидчика, уже состоял на учёте в ПДН. Сейчас с родителями обоих школьников работают правоохранители, проводится проверка.

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Ранее Life.ru писал о похожем происшествии, случившемся в Болгарии. В спортивной школе имени генерала Владимира Стойчева в Софии задержали мужчину с топором — дедушку семиклассницы. Сообщалось, что престарелый мужчина пришёл расквитаться с обидчиками внучки.

Обложка ©

Unsplash / Annie Spratt

Алексей Соловьёв
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