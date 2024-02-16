Школьник в Бурятии хотел зарубить старшеклассника топором, но нарвался на охранника

Необычное происшествие случилось в Бурятии, где охранник школы села Михайловка Закаменского района задержал на входе 14-летнего подростка, который заявился на уроки с топором. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, после обеда на перемене у двух подростков возник конфликт из-за электронной сигареты: девятиклассник отнял у восьмиклассника парилку и отказывался отдавать. Расстроенный 14-летний юноша сходил домой за топором, с которым планировал напасть на оппонента. Однако бдительный сотрудник остановил учащегося на пороге и вызвал полицию.

Оказалось, что восьмиклассник, в отличие от своего обидчика, уже состоял на учёте в ПДН. Сейчас с родителями обоих школьников работают правоохранители, проводится проверка.