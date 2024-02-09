Иркутский школьник не смог объяснить, зачем поставил класс на колени, угрожая пистолетом

В Иркутске на два месяца арестовали ученика десятого класса, который ворвался на урок в чужой школе с пистолетом и приказал детям встать на колени. Как сообщает SHOT, подросток был не в себе, он до сих пор не может объяснить, с какой целью устроил такой опасный перформанс.

16-летний парень пришёл в другую школу с двумя друзьями. По информации телеграм-канала, на родителей и опекунов несовершеннолетних составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей. Прокуратура тем временем внесла представления руководству школы и охранного предприятия (ЧОП), которое работает в учебном заведении, из-за нарушения требований безопасности учеников. Подростку с пистолетом теперь грозит до семи лет колонии по статье "Хулиганство".