Иркутский школьник не смог объяснить, зачем поставил класс на колени, угрожая пистолетом
SHOT: В Иркутске арестовали десятиклассника, поставившего на колени чужой класс
Десятиклассник, которого арестовали на два месяца за то, что он поставил на колени чужой класс в Иркутске. Обложка © Telegram / SHOT
В Иркутске на два месяца арестовали ученика десятого класса, который ворвался на урок в чужой школе с пистолетом и приказал детям встать на колени. Как сообщает SHOT, подросток был не в себе, он до сих пор не может объяснить, с какой целью устроил такой опасный перформанс.
16-летний парень пришёл в другую школу с двумя друзьями. По информации телеграм-канала, на родителей и опекунов несовершеннолетних составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей. Прокуратура тем временем внесла представления руководству школы и охранного предприятия (ЧОП), которое работает в учебном заведении, из-за нарушения требований безопасности учеников. Подростку с пистолетом теперь грозит до семи лет колонии по статье "Хулиганство".
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что 16-летний парень пришёл в чужую школу, на пороге класса демонстративно снял кофту и показал пистолет за поясом, после чего проорал: "Всем на колени!". Успокоить подростка удалось только его друзьям — они вывели парня из кабинета и увели из школы. После задержания приятели заявили, что якобы просто решили навестить свою подругу из девятого класса.