Покрасовался перед подругой: В Иркутске подросток с пистолетом поставил на колени учеников чужой школы

Десятиклассник с пистолетом пробрался в чужую школу в Иркутске и приказал всему классу встать на колени. Об этом пишет SHOT.

Всего в СОШ № 14 на Карла Либкнехта смогли проникнуть три парня, которые там не учатся. Утром они прошли в один из кабинетов. В классе ждали начала урока ученики девятого класса. На пороге 16-летний подросток демонстративно снял кофту и показал пистолет за поясом, после чего проорал: "Всем на колени!" Успокоили малолетнего налётчика его же друзья, они вывели его из кабинета и увели из школы.

Всех троих быстро задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что подросток учится дистанционно в Московской онлайн-школе и состоит на учёте в ПДН. Его друзья (16 и 18 лет) нигде не учатся и не работают. Парни заявили полицейским, что просто пришли к своей подружке из девятого класса и немного перед ней покрасовались. Пистолет, который пронесли в школу, сотрудники пока не нашли.