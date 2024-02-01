Регион

Уведомления отключены

1 февраля, 16:06

В Москве арестовали бойца джиу-джитсу, проломившего череп школьнику за хулиганство

SHOT: Проломившего череп подростку в Москве бойца отправили в СИЗО до 30 марта

Бойца джиу-джитсу, проломившего подростку череп в Москве, арестовали на два месяца. Как сообщает SHOT, Солнцевский суд столицы отправил 38-летнего Серика Ибатова в СИЗО до 30 марта.

Боец джиу-джитсу, который проломил подростку череп в Москве, — в зале суда. Видео © Telegram / SHOT

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ибатову грозит до десяти лет колонии. На вопрос о том, признал ли вину, мужчина покачал головой.

Боец джиу-джитсу проломил подростку череп в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Мать парня, с которого в Электростали сняли скальп, стала неформалкой в поддержку сына
Мать парня, с которого в Электростали сняли скальп, стала неформалкой в поддержку сына

Как сообщал Лайф, всё произошло в столичном районе Солнцево. Мужчину возмутило, что школьник пинал припаркованные авто. 17-летнего одиннадцатиклассника доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом черепа.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров