В Москве арестовали бойца джиу-джитсу, проломившего череп школьнику за хулиганство
SHOT: Проломившего череп подростку в Москве бойца отправили в СИЗО до 30 марта
Бойца джиу-джитсу, проломившего подростку череп в Москве, арестовали на два месяца. Как сообщает SHOT, Солнцевский суд столицы отправил 38-летнего Серика Ибатова в СИЗО до 30 марта.
Боец джиу-джитсу, который проломил подростку череп в Москве, — в зале суда. Видео © Telegram / SHOT
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ибатову грозит до десяти лет колонии. На вопрос о том, признал ли вину, мужчина покачал головой.
Боец джиу-джитсу проломил подростку череп в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Как сообщал Лайф, всё произошло в столичном районе Солнцево. Мужчину возмутило, что школьник пинал припаркованные авто. 17-летнего одиннадцатиклассника доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом черепа.
Telegram / SHOT