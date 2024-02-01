В Москве арестовали бойца джиу-джитсу, проломившего череп школьнику за хулиганство

Бойца джиу-джитсу, проломившего подростку череп в Москве, арестовали на два месяца. Как сообщает SHOT, Солнцевский суд столицы отправил 38-летнего Серика Ибатова в СИЗО до 30 марта.

Боец джиу-джитсу, который проломил подростку череп в Москве, — в зале суда. Видео © Telegram / SHOT

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ибатову грозит до десяти лет колонии. На вопрос о том, признал ли вину, мужчина покачал головой.

Боец джиу-джитсу проломил подростку череп в Москве. Видео © Telegram / SHOT