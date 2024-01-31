Сбил с ног и ударил: Опубликованы кадры нападения бойца джиу-джитсу на школьника в Москве
Избиение школьника на московской парковке бойцом джиу-джитсу попало на видео
Нападение 38-летнего бойца джиу-джитсу и бизнесмена на школьника, который хулиганил на парковке в Москве, попало на видео. Кадрами поделился SHOT.
Боец джиу-джитсу избивает школьника на московской парковке. Видео © t.me / SHOT
Но записи видно, как мужчина догоняет двух убегающих от него подростков и ударом головы сбивает одного из них на землю. После этого он подходит к упавшему парню и дважды бьёт его — сначала кулаком, а потом ногой. Товарищ молодого человека возвращается, и у них с агрессивным мужчиной происходит короткий диалог: нападавший резко жестикулирует, после чего они возвращаются к пострадавшему и проверяют его состояние.
По данным телеграм-канала, бизнесмен на допросе признал свою вину и раскаялся. Инцидентом уже заинтересовались в столичной прокуратуре.
Напомним, инцидент произошёл из-за того, что мальчик потехи ради бил ногой припаркованные автомобили. Это не понравилось 38-летнему спортсмену. Он решил проучить юношу, но сильно перестарался, пробив ему череп.
t.me / SHOT