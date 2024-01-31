Сбил с ног и ударил: Опубликованы кадры нападения бойца джиу-джитсу на школьника в Москве

Но записи видно, как мужчина догоняет двух убегающих от него подростков и ударом головы сбивает одного из них на землю. После этого он подходит к упавшему парню и дважды бьёт его — сначала кулаком, а потом ногой. Товарищ молодого человека возвращается, и у них с агрессивным мужчиной происходит короткий диалог: нападавший резко жестикулирует, после чего они возвращаются к пострадавшему и проверяют его состояние.