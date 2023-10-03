Мать парня, с которого в Электростали сняли скальп, стала неформалкой в поддержку сына
Суд продлил арест обвиняемым в снятии скальпа с парня в Электростали
Мать парня, с которого в подмосковной Электростали хулиганы сняли скальп из-за цвета волос, в знак поддержки сына покрасилась в зелёный. Сегодня обидчикам молодого человека продлили арест. У суда корреспондент Лайфа пообщался с пострадавшим Юрией Марковым и его матерью Марией.
Мать парня, с которого в Электростали сняли скальп, покрасилась в зелёный цвет в поддержку сына. Видео © LIFE
"Когда сына перевели в МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт), я покрасилась в поддержку своего ребёнка. [Окружающие] в восторге! Говорят "супер". Нет, [не страшно], я готова ко всему", — подчеркнула женщина.
Сам же парень рассказал, что деньги на операции тратить не пришлось, чего нельзя сказать о лекарствах. Средства появились у семьи благодаря сбору денег после инцидента.
Напомним, резонансное нападение произошло 10 июля: 19-летний Юрий подошёл к мужчинам и попросил у них сигарету, а тех не устроила его экстравагантная причёска, поэтому они решили срезать ирокез с головы парня, зацепив в том числе и кожу. Пострадавший дал Лайфу первое интервью, в котором рассказал о самочувствии и дальнейших планах на лечение. Юрия увезли в Москву на операцию по пересадке кожи, а обоих его обидчиков арестовали. Им предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.
LIFE