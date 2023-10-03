Мать парня, с которого в Электростали сняли скальп, стала неформалкой в поддержку сына

Мать парня, с которого в подмосковной Электростали хулиганы сняли скальп из-за цвета волос, в знак поддержки сына покрасилась в зелёный. Сегодня обидчикам молодого человека продлили арест. У суда корреспондент Лайфа пообщался с пострадавшим Юрией Марковым и его матерью Марией.

Мать парня, с которого в Электростали сняли скальп, покрасилась в зелёный цвет в поддержку сына. Видео © LIFE

"Когда сына перевели в МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт), я покрасилась в поддержку своего ребёнка. [Окружающие] в восторге! Говорят "супер". Нет, [не страшно], я готова ко всему", — подчеркнула женщина.