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3 октября, 15:46

Мать парня, с которого в Электростали сняли скальп, стала неформалкой в поддержку сына

Суд продлил арест обвиняемым в снятии скальпа с парня в Электростали

Мать парня, с которого в подмосковной Электростали хулиганы сняли скальп из-за цвета волос, в знак поддержки сына покрасилась в зелёный. Сегодня обидчикам молодого человека продлили арест. У суда корреспондент Лайфа пообщался с пострадавшим Юрией Марковым и его матерью Марией.

Мать парня, с которого в Электростали сняли скальп, покрасилась в зелёный цвет в поддержку сына. Видео © LIFE

"Когда сына перевели в МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт), я покрасилась в поддержку своего ребёнка. [Окружающие] в восторге! Говорят "супер". Нет, [не страшно], я готова ко всему", — подчеркнула женщина.

Сам же парень рассказал, что деньги на операции тратить не пришлось, чего нельзя сказать о лекарствах. Средства появились у семьи благодаря сбору денег после инцидента.

Пострадавший от скальпирования парень рассказал, почему ему не будут пересаживать кожу на голове

Пострадавший от скальпирования парень рассказал, почему ему не будут пересаживать кожу на голове

Напомним, резонансное нападение произошло 10 июля: 19-летний Юрий подошёл к мужчинам и попросил у них сигарету, а тех не устроила его экстравагантная причёска, поэтому они решили срезать ирокез с головы парня, зацепив в том числе и кожу. Пострадавший дал Лайфу первое интервью, в котором рассказал о самочувствии и дальнейших планах на лечение. Юрия увезли в Москву на операцию по пересадке кожи, а обоих его обидчиков арестовали. Им предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов
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