Храбрый школьник из Стерлитамака рассказал, как героически отбил сестру у похитителя SHOT: Спасший сестру мальчик из Стерлитамака заметил похитителя ещё на площадке 6 февраля, 16:41 Мальчик из Стерлитамака рассказал, как спас сестру от похитителя. Видео © T.me / SHOT

Одиннадцатилетний мальчик, который не дал незнакомцу похитить свою младшую сестрёнку в башкирском Стерлитамаке, рассказал, что быстро сориентировался, хоть и "чуть-чуть испугался". С мальчиком побеседовал SHOT.

Мальчик из Стерлитамака рассказал, как спас сестру от похитителя. Видео © T.me / SHOT

"Я заметил этого мужчину, когда выходил с площадки с сестрой. Мы дошли до нашего подъезда, и он схватил её, развернул и повёл за руку. Я быстренько подбежал, и, когда взял сестру за руку, он отпустил и побежал", — поделился школьник.

Напомним, в Стерлитамаке школьник защитил свою семилетнюю сестрёнку от пытавшегося похитить её посреди улицы мужчины в балаклаве. Незнакомец шёл следом за ребятами, а потом схватил девочку за руку и потянул за собой. Брат тут же отбил её. Полиция задержала преступника. Им оказался 18-летний житель того же района с инвалидностью 2-й степени, который также страдает шизофренией.

Авторы Татьяна Миссуми