Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Гладков: ВСУ двумя БПЛА атаковали село Волоконовка в Белгородской области

Суд отказал Трампу в иммунитете по делу о штурме Капитолия

В Киеве задумали построить тоннель под Днепром за миллиард долларов

Циклон "Ольга" принёс в Москву "солнечный" снегопад

Захарова заявила о вызове в МИД временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

Стая косаток попала в ледяной плен в Тихом океане, но Япония не спешит их спасать

ЦИК перенесла на день заседание по утверждению кандидатов на выборах президента РФ

Минобороны: ВС РФ улучшили положение на Краснолиманском направлении

Рэпер ST и гитарист группы "Звери" выступили перед росгвардейцами в зоне СВО

Песков назвал сроки оглашения Путиным послания к Федеральному собранию

Храбрый школьник из Стерлитамака рассказал, как героически отбил сестру у похитителя

SHOT: Спасший сестру мальчик из Стерлитамака заметил похитителя ещё на площадке

6 февраля, 16:41
Мальчик из Стерлитамака рассказал, как спас сестру от похитителя. Видео © T.me / SHOT

Мальчик из Стерлитамака рассказал, как спас сестру от похитителя. Видео © T.me / SHOT

Одиннадцатилетний мальчик, который не дал незнакомцу похитить свою младшую сестрёнку в башкирском Стерлитамаке, рассказал, что быстро сориентировался, хоть и "чуть-чуть испугался". С мальчиком побеседовал SHOT.

Мальчик из Стерлитамака рассказал, как спас сестру от похитителя. Видео © T.me / SHOT

"Я заметил этого мужчину, когда выходил с площадки с сестрой. Мы дошли до нашего подъезда, и он схватил её, развернул и повёл за руку. Я быстренько подбежал, и, когда взял сестру за руку, он отпустил и побежал", — поделился школьник.

Камера домофона сняла похищение девушки прямо возле подъезда в Кирове
Камера домофона сняла похищение девушки прямо возле подъезда в Кирове

Напомним, в Стерлитамаке школьник защитил свою семилетнюю сестрёнку от пытавшегося похитить её посреди улицы мужчины в балаклаве. Незнакомец шёл следом за ребятами, а потом схватил девочку за руку и потянул за собой. Брат тут же отбил её. Полиция задержала преступника. Им оказался 18-летний житель того же района с инвалидностью 2-й степени, который также страдает шизофренией.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!