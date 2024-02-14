Разгневанный дед чуть не зарубил топором завуча из-за избитой внучки

По его данным, этому предшествовала ссора девочки со сверстником, в результате которой школьница повредила лицо. После конфликта она позвала в школу родных и разбираться пришёл дед. С топором он ворвался в кабинет к завучу и стал проявлять агрессию, однако вскоре мужчину поймали сотрудники полиции.