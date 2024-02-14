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14 февраля, 13:30

Разгневанный дед чуть не зарубил топором завуча из-за избитой внучки

В Софии мужчина ворвался в школу с топором, чтобы защитить избитую внучку

В спортивной школе имени генерала Владимира Стойчева в болгарской Софии задержали мужчину с топором — дедушку семиклассницы. Об этом пишет Болгарское национальное телевидение.

По его данным, этому предшествовала ссора девочки со сверстником, в результате которой школьница повредила лицо. После конфликта она позвала в школу родных и разбираться пришёл дед. С топором он ворвался в кабинет к завучу и стал проявлять агрессию, однако вскоре мужчину поймали сотрудники полиции.

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Ранее Life.ru писал, что в Новосибирске 12-летнюю школьницу ударили по лицу за довольно обыденный вопрос. На девочку с кулаками накинулась её одноклассница.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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