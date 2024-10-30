Гости Международного симпозиума в Москве смогут отправить «Послание в будущее»

Участники и гости Международного симпозиума «Создавая будущее», который пройдёт с 4 по 6 ноября, смогут отправить «Послание в будущее» в рамках спецпроекта Национального центра «Россия», АО «Почта России» и «АО «Марка». Об этом сообщили в пресс-службе национального центра.

Все желающие смогут оставить своё пожелание или видение будущего, поделиться планами и мечтами. Гости симпозиума смогут отправить свои письма близким или даже себе лично прямо с площадки. Кроме того, послания можно оставить в качестве сувенира. Всего приготовлено 400 открыток. А ещё организаторы мероприятия подготовили лимитированные марки с официальной символикой выставки-форума «Россия».

На симпозиуме пройдет более 60 мероприятий. Все они будут посвящены разным темам: будущее человека, технологий, многополярного мира и цивилизаций. Ожидаются делегации из 40 стран.