Гости Международного симпозиума в Москве смогут отправить «Послание в будущее»
Почтовые открытки. Обложка © Пресс-служба Национального центра «Россия»
Участники и гости Международного симпозиума «Создавая будущее», который пройдёт с 4 по 6 ноября, смогут отправить «Послание в будущее» в рамках спецпроекта Национального центра «Россия», АО «Почта России» и «АО «Марка». Об этом сообщили в пресс-службе национального центра.
Все желающие смогут оставить своё пожелание или видение будущего, поделиться планами и мечтами. Гости симпозиума смогут отправить свои письма близким или даже себе лично прямо с площадки. Кроме того, послания можно оставить в качестве сувенира. Всего приготовлено 400 открыток. А ещё организаторы мероприятия подготовили лимитированные марки с официальной символикой выставки-форума «Россия».
На симпозиуме пройдет более 60 мероприятий. Все они будут посвящены разным темам: будущее человека, технологий, многополярного мира и цивилизаций. Ожидаются делегации из 40 стран.
Напомним, что 1 июля президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе. С 4 по 6 ноября в Национальном центре «Россия» пройдёт Международный симпозиум «Создавая будущее». В рамках открытия симпозиума будет дан старт выставке, которая позволит каждому посетителю осознать важность личного вклада в будущее и вызовет желание стать причастным к его созданию. Также выставка поддержит идею диалога о будущем мира, в центре которого находится человек. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в мероприятии и станет спикером одного из ключевых событий симпозиума.