«Чёрный лёд» в Ярославе застал водителей врасплох и привёл к целой массе ДТП
Нежданная гололедица в Ярославле стала причиной 52 ДТП
В Ярославль пришли заморозки, застав водителей, не успевших сменить летнюю резину на зимнюю, врасплох. Камеры наблюдения на одной из трасс города зафиксировали десятки машин, которые заносило во время езды по «чёрному льду».
ДТП из-за гололедицы в Ярославле. Видео © VK / «Ярославль какой он есть. События 76»
Как пишет SHOT, гололедица стала причиной 52 ДТП всего за один день. Водители не справляются с управлением и врезаются друг в друга.
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