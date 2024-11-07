Психбольной с ножом ворвался в школу на Урале, его обезвредил безоружный учитель
Психически больной мужчина с ножом проник в школу в челябинском Кунашаке
Обстановка у школы в челябинском Кунашаке. Фото © VK / Тюльпан.ку | Новости. Кунашакский район. Кунашак
В селе Кунашак Челябинской области неизвестный проник в начальную школу. Как оказалось, 31-летний неадекватный мужчина стоит на учёте с психическим заболеванием. Его обезвредил учитель Валерий Мухамедьяров.
По данным администрации Кунашакского района, мужчина смог зайти в школу через столовую. Сотрудники учебного учреждения заперли его внутри и дождались прибытия полиции. По одной из версий, мужчина не вёл себя буйно, но бродил по помещению с ножом в руках. В столовой детей в тот момент не было, они были в классах.
«Учитель Валерий держал дверь, не давая злоумышленнику с ножом пройти дальше, нажал тревожную кнопку вызова», — говорится в сообщении местного паблика во «ВКонтакте».
Сейчас на место происшествия приехали все заместители и глава района. В школе также проходят оперативные и следственные действия.
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