Мощнейшая давка случилась в краснодарской школе из-за «накладки» с расписанием

Несколько учеников пострадали в давке в школе в Краснодарском крае — уроки у младших и старших классов закончились в одно и то же время, все побежали вниз к раздевалкам.

Как рассказали родители SHOT, школьникам составили расписание только ко второй четверти, поэтому случилась «накладка». После 6 урока ученики сразу из нескольких классов спустились вниз в раздевалку, и началось настоящее месиво. Толпу, по словам мам и пап, не смогли организовать ни охрана, ни гардеробщица. Как утверждают родители, у некоторых детей сломаны телефоны, порваны вещи и есть незначительные травмы — ссадины, ушибы. В администрации школы заявили, что дети не реагировали на просьбы классных руководителей пройти в другие выходы из гардероба.