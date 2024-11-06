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6 ноября, 12:55

Мощнейшая давка случилась в краснодарской школе из-за «накладки» с расписанием

SHOT: Несколько учеников пострадали в давке в школе в Краснодарском крае

Несколько учеников пострадали в давке в школе в Краснодарском крае — уроки у младших и старших классов закончились в одно и то же время, все побежали вниз к раздевалкам.

Давка в краснодарской школе. Видео © SHOT

Как рассказали родители SHOT, школьникам составили расписание только ко второй четверти, поэтому случилась «накладка». После 6 урока ученики сразу из нескольких классов спустились вниз в раздевалку, и началось настоящее месиво. Толпу, по словам мам и пап, не смогли организовать ни охрана, ни гардеробщица. Как утверждают родители, у некоторых детей сломаны телефоны, порваны вещи и есть незначительные травмы — ссадины, ушибы. В администрации школы заявили, что дети не реагировали на просьбы классных руководителей пройти в другие выходы из гардероба.

Прокуратура Прикубанского административного округа проводит проверку.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в школе №75 Ростова-на-Дону устроили давку в первый день открытия гардероба. Мэр города Алексей Логвиненко сообщил, что никто, к счастью, не пострадал. Руководство школы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Александра Мышляева
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