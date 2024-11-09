В Удмуртии произошло смертельное ДТП с микроавтобусом, среди пострадавших — дети

В населённом пункте Сарапул Удмуртской Республики произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП погибли 4 человека. Также в телеграм-канале МЧС России сообщается , что двое детей пострадали, им оказывают помощь врачи.

В Удмуртии в результате столкновения микроавтобуса и легковушки погибло 4 человека. Фото © Telegram / МЧС России

Страшная авария с грузовиками в Челябинской области отправила на тот свет двух водителей

Страшная авария с грузовиками в Челябинской области отправила на тот свет двух водителей

Ранее Life.ru рассказывал о другой крупной аварии, которая произошла в Москве. Из-за гололёда дорога в столице собрала целый «паровозик» из машин. Участниками аварии на Щёлковском путепроводе стали 11 авто. По предварительной информации, пострадавших нет.