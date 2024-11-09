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Регион
9 ноября, 06:58

В Удмуртии произошло смертельное ДТП с микроавтобусом, среди пострадавших — дети

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Удмуртии

В Удмуртии в результате столкновения микроавтобуса и легковушки погибло 4 человека. Фото © Telegram / МЧС России

В Удмуртии в результате столкновения микроавтобуса и легковушки погибло 4 человека. Фото © Telegram / МЧС России

В населённом пункте Сарапул Удмуртской Республики произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП погибли 4 человека. Также в телеграм-канале МЧС России сообщается, что двое детей пострадали, им оказывают помощь врачи.

В Удмуртии в результате столкновения микроавтобуса и легковушки погибло 4 человека. Фото © Telegram / МЧС России

В Удмуртии в результате столкновения микроавтобуса и легковушки погибло 4 человека. Фото © Telegram / МЧС России

«На месте работают 6 специалистов и 2 единицы техники МЧС России», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказывал о другой крупной аварии, которая произошла в Москве. Из-за гололёда дорога в столице собрала целый «паровозик» из машин. Участниками аварии на Щёлковском путепроводе стали 11 авто. По предварительной информации, пострадавших нет.

Мария Любицкая
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