В Удмуртии произошло смертельное ДТП с микроавтобусом, среди пострадавших — дети
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Удмуртии
В Удмуртии в результате столкновения микроавтобуса и легковушки погибло 4 человека. Фото © Telegram / МЧС России
В населённом пункте Сарапул Удмуртской Республики произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП погибли 4 человека. Также в телеграм-канале МЧС России сообщается, что двое детей пострадали, им оказывают помощь врачи.
В Удмуртии в результате столкновения микроавтобуса и легковушки погибло 4 человека. Фото © Telegram / МЧС России
«На месте работают 6 специалистов и 2 единицы техники МЧС России», — говорится в сообщении.
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