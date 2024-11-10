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Регион
10 ноября, 12:50

В посольстве рассказали о состоянии россиян, которые попали в ДТП в Египте

Посольство: Попавшим в ДТП с автобусом в Египте россиянам ничего не угрожает

Жизни россиян, пострадавших в ДТП в Египте, находятся вне опасности. Об этом сообщили в Посольстве РФ.

«В автобусе было 30 граждан России (и ещё несколько граждан стран СНГ). 26 с травмами, не угрожающими жизни», — рассказали ТАСС в дипмиссии.

Напомним, что пассажирский автобус с туристами попал в ДТП на востоке Египта в районе города Рас-Сидр. По предварительной версии, водитель уснул за рулём, что и послужило причиной аварии. Помимо россиян в ДТП пострадали один украинец, трое казахов, три уроженца Азербайджана и четыре египтянина.

Семь туристов погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом по пути в Каппадокию
Семь туристов погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом по пути в Каппадокию
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cairo24

Полина Никифорова
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