В посольстве рассказали о состоянии россиян, которые попали в ДТП в Египте

Жизни россиян, пострадавших в ДТП в Египте, находятся вне опасности. Об этом сообщили в Посольстве РФ.

«В автобусе было 30 граждан России (и ещё несколько граждан стран СНГ). 26 с травмами, не угрожающими жизни» , — рассказали ТАСС в дипмиссии.

Напомним, что пассажирский автобус с туристами попал в ДТП на востоке Египта в районе города Рас-Сидр. По предварительной версии, водитель уснул за рулём, что и послужило причиной аварии. Помимо россиян в ДТП пострадали один украинец, трое казахов, три уроженца Азербайджана и четыре египтянина.