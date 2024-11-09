Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 20:08

Десятки россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Египте

Cairo24: Автобус с туристами из России перевернулся в Египте, есть пострадавшие

Автобус с туристами из России перевернулся в Египте, есть пострадавшие. Обложка © cairo24

Автобус с туристами из России перевернулся в Египте, есть пострадавшие. Обложка © cairo24

Пассажирский автобус с туристами перевернулся в Египте. Как сообщает портал Cairo24, всего пострадал 41 человек. Известно, что в числе пассажиров был 31 путешественник из РФ.

Известно, что всё произошло в городе Рас-Сидр. Автобус перевозил путешественников из разных стран, и в какой-то момент попал в аварию. Предварительно, водитель уснул за рулём.

По информации портала, пострадал 31 россиянин, один украинец, трое казахов, три уроженца Азрбайджана и четыре египтянина. Их госпитализировали.

Семь туристов погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом по пути в Каппадокию
Семь туристов погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом по пути в Каппадокию

Ранее на популярном турецком курорте Фетхие перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 11 туристов из России. Пять человек, которые сидели спереди, получили только лёгкие ушибы и смогли в тот же день вылететь в Россию. Остальным потребовалась госпитализация.

Оксана Попова
  • Новости
  • Египет
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar