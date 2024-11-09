Десятки россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Египте
Cairo24: Автобус с туристами из России перевернулся в Египте, есть пострадавшие
Автобус с туристами из России перевернулся в Египте, есть пострадавшие. Обложка © cairo24
Пассажирский автобус с туристами перевернулся в Египте. Как сообщает портал Cairo24, всего пострадал 41 человек. Известно, что в числе пассажиров был 31 путешественник из РФ.
Известно, что всё произошло в городе Рас-Сидр. Автобус перевозил путешественников из разных стран, и в какой-то момент попал в аварию. Предварительно, водитель уснул за рулём.
По информации портала, пострадал 31 россиянин, один украинец, трое казахов, три уроженца Азрбайджана и четыре египтянина. Их госпитализировали.
Ранее на популярном турецком курорте Фетхие перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 11 туристов из России. Пять человек, которые сидели спереди, получили только лёгкие ушибы и смогли в тот же день вылететь в Россию. Остальным потребовалась госпитализация.