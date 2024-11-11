В Балашихе неизвестный устроил массовое ДТП и сбежал, бросив машину на месте аварии

В подмосковной Балашихе на улице Советской произошло массовое ДТП с участием трёх легковых автомобилей и двух микроавтобусов, следовавших по маршруту без пассажиров. Информацию об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась около 19:00, когда машины двигались в попутном направлении. Предполагаемый виновник столкновения скрылся с места происшествия, бросив свой автомобиль на месте ДТП.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности нарушителя и его задержанию. Действия виновника получат правовую оценку в соответствии с законодательством, отметили в ведомстве.