В Балашихе неизвестный устроил массовое ДТП и сбежал, бросив машину на месте аварии
МВД: В Балашихе столкнулись три легковых автомобиля и два микроавтобуса
В Балашихе произошло массовое ДТП. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция
В подмосковной Балашихе на улице Советской произошло массовое ДТП с участием трёх легковых автомобилей и двух микроавтобусов, следовавших по маршруту без пассажиров. Информацию об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.
Авария случилась около 19:00, когда машины двигались в попутном направлении. Предполагаемый виновник столкновения скрылся с места происшествия, бросив свой автомобиль на месте ДТП.
В результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности нарушителя и его задержанию. Действия виновника получат правовую оценку в соответствии с законодательством, отметили в ведомстве.
Не так давно массовое ДТП с участием пяти машин произошло в тоннеле в Сочи. Среди столкнувшихся автомобилей — один большегруз. В результате аварии есть пострадавшие.