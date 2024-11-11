Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 09:12

Массовое ДТП с участием пяти машин произошло в тоннеле в Сочи

МВД: В Сочи в тоннеле столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

Место ДТП в тоннеле в Сочи. Обложка © Telegram / 23 МВД

Место ДТП в тоннеле в Сочи. Обложка © Telegram / 23 МВД

В Сочи в тоннеле «Дублёр Курортного проспекта» столкнулись пять автомобилей, среди них — один большегруз. В результате аварии есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Место ДТП в тоннеле в Сочи. Фото © Telegram / 23 МВД

Место ДТП в тоннеле в Сочи. Фото © Telegram / 23 МВД

«В Сочи произошло ДТП в 5-м тоннеле «Дублёр Курортного проспекта» (направление с Хостинского района в Центральный). По предварительной информации, участниками аварии стали 5 автомобилей, в том числе большегруз. Есть пострадавшие», — указано в сообщении.

Место ДТП в тоннеле в Сочи. Фото © Telegram / 23 МВД

Место ДТП в тоннеле в Сочи. Фото © Telegram / 23 МВД

На месте ДТП работают полицейские, устанавливаются обстоятельства случившегося. По предварительным данным Госавтоинспекции Сочи, пострадал один человек.

Двое детей пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Свердловской области
Двое детей пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Свердловской области

А ранее Life.ru писал, что три человека погибли в аварии с участием грузовика и легковушки под Пензой. Ещё двое пострадали, их госпитализировали.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar