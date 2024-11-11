Массовое ДТП с участием пяти машин произошло в тоннеле в Сочи

В Сочи в тоннеле «Дублёр Курортного проспекта» столкнулись пять автомобилей, среди них — один большегруз. В результате аварии есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Место ДТП в тоннеле в Сочи. Фото © Telegram / 23 МВД

«В Сочи произошло ДТП в 5-м тоннеле «Дублёр Курортного проспекта» (направление с Хостинского района в Центральный). По предварительной информации, участниками аварии стали 5 автомобилей, в том числе большегруз. Есть пострадавшие», — указано в сообщении.

Место ДТП в тоннеле в Сочи. Фото © Telegram / 23 МВД

На месте ДТП работают полицейские, устанавливаются обстоятельства случившегося. По предварительным данным Госавтоинспекции Сочи, пострадал один человек.