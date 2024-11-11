Массовое ДТП с участием пяти машин произошло в тоннеле в Сочи
МВД: В Сочи в тоннеле столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие
Место ДТП в тоннеле в Сочи. Обложка © Telegram / 23 МВД
В Сочи в тоннеле «Дублёр Курортного проспекта» столкнулись пять автомобилей, среди них — один большегруз. В результате аварии есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
«В Сочи произошло ДТП в 5-м тоннеле «Дублёр Курортного проспекта» (направление с Хостинского района в Центральный). По предварительной информации, участниками аварии стали 5 автомобилей, в том числе большегруз. Есть пострадавшие», — указано в сообщении.
На месте ДТП работают полицейские, устанавливаются обстоятельства случившегося. По предварительным данным Госавтоинспекции Сочи, пострадал один человек.
А ранее Life.ru писал, что три человека погибли в аварии с участием грузовика и легковушки под Пензой. Ещё двое пострадали, их госпитализировали.