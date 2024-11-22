Приезжие порезали хоккеиста из Барвихи, который заступился за девушку

В подмосковном Одинцове приезжие из Закавказья напали с ножом на жителя посёлка Барвиха, заступившегося за девушку. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на брата пострадавшего, которого зовут Денис.

Пострадавший хоккеист из Барвихи. Фото © Telegram / 360.ru

«Знаю, что прооперировали. <…> Он в реанимации», — рассказал родственник Дениса.

В местных пабликах рассказали, что приезжие шумели, а соседка сделала им замечание. Те в ответ начали её оскорблять. Денис вмешался в конфликт, но получил проникающее ножевое ранение. Нападавших задержали.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался житель одной из республик Закавказья 2002 г.р.», — сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Там добавили, что правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято решение.