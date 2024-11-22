Приезжие порезали хоккеиста из Барвихи, который заступился за девушку
В Подмосковье полиция задержала подозреваемого, напавшего на хоккеиста с ножом
В подмосковном Одинцове приезжие из Закавказья напали с ножом на жителя посёлка Барвиха, заступившегося за девушку. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на брата пострадавшего, которого зовут Денис.
Пострадавший хоккеист из Барвихи. Фото © Telegram / 360.ru
«Знаю, что прооперировали. <…> Он в реанимации», — рассказал родственник Дениса.
В местных пабликах рассказали, что приезжие шумели, а соседка сделала им замечание. Те в ответ начали её оскорблять. Денис вмешался в конфликт, но получил проникающее ножевое ранение. Нападавших задержали.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался житель одной из республик Закавказья 2002 г.р.», — сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Там добавили, что правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято решение.
Ранее Life.ru сообщил, что в Каменске-Уральском произошла стрельба в торговом центре — два человека получили ранения. По данным следствия, в ТЦ случился конфликт, который мирно разрешить не вышло. В итоге один мужчина выхватил нож, а второй достал травматический пистолет. К месту происшествия прибыл усиленный наряд полиции и изъял оружие у буйных посетителей.
Life.ru