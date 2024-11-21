Два человека ранены при стрельбе в торговом центре в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском произошла стрельба в торговом центре, в результате два человека получили ранения. Об этом доложил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых в беседе с ТАСС.

Конфликт в торговом центре на Урале. Видео © Ural Mash, Telegram / «Типичный Каменск-Уральский»

«Это два местных жителя — по предварительным данным, 1977 и 1981 годов рождения. С эпицентра криминальных событий оба доставлены в районную больницу, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь — у одного из них ножевое ранение, у второго огнестрельное», — сообщил он.

По данным следствия, в ТЦ произошёл конфликт, который мирно разрешить не вышло. В итоге один мужчина выхватил нож, а второй достал травматический пистолет. К месту происшествия прибыл усиленный наряд полиции территориального отделения и изъял оружие у буйных посетителей. Как пишет Ural Mash, владелец «травмата» сделал около пяти выстрелов.