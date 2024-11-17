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16 ноября, 22:52

Взрывы и стрельба: Неизвестные закидали коктейлями Молотова полицейских в Стамбуле

Sabah: В Турции неизвестные на улице атаковали полицейских взрывчатками

Неизвестные люди в балаклавах атаковали взрывчаткой и коктейлями Молотова сотрудников полиции в Стамбуле. На улицах слышны звуки взрывов и стрельба, передаёт Sabah. В совершении преступления подозреваются члены запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Неизвестные атаковали взрывчаткой и коктейлями Молотова сотрудников полиции в Стамбуле. Видео © X / DineKobane2163 / XBasinX

Всё произошло около часа назад в районе Багджылар. Люди в масках и чёрной одежде начали кидать в полицейских коктейли Молотова и самодельную взрывчатку. Местных жителей попросили не выходить на улицу. Над городом летает полицейский вертолёт в поисках преступников. Часть района, в котором произошло нападение перекрыто. Сведений о пострадавших нет.

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Похожая трагедия с участием запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана произошла в Анкаре в конце октября. Тогда возле здания аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре произошёл теракт. Неизвестные открыли стрельбу, устроили не менее двух взрывов и взяли заложников. Двоих нападавших, которые ворвались в здание TUSAŞ, в итоге ликвидировали. Погибли пять человек, 22 пострадали.

Обложка ©

X / XBasinX

Оксана Попова
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