Взрывы и стрельба: Неизвестные закидали коктейлями Молотова полицейских в Стамбуле

Неизвестные люди в балаклавах атаковали взрывчаткой и коктейлями Молотова сотрудников полиции в Стамбуле. На улицах слышны звуки взрывов и стрельба, передаёт Sabah. В совершении преступления подозреваются члены запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Всё произошло около часа назад в районе Багджылар. Люди в масках и чёрной одежде начали кидать в полицейских коктейли Молотова и самодельную взрывчатку. Местных жителей попросили не выходить на улицу. Над городом летает полицейский вертолёт в поисках преступников. Часть района, в котором произошло нападение перекрыто. Сведений о пострадавших нет.