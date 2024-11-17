Взрывы и стрельба: Неизвестные закидали коктейлями Молотова полицейских в Стамбуле
Sabah: В Турции неизвестные на улице атаковали полицейских взрывчатками
Неизвестные люди в балаклавах атаковали взрывчаткой и коктейлями Молотова сотрудников полиции в Стамбуле. На улицах слышны звуки взрывов и стрельба, передаёт Sabah. В совершении преступления подозреваются члены запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
Неизвестные атаковали взрывчаткой и коктейлями Молотова сотрудников полиции в Стамбуле. Видео © X / DineKobane2163 / XBasinX
Всё произошло около часа назад в районе Багджылар. Люди в масках и чёрной одежде начали кидать в полицейских коктейли Молотова и самодельную взрывчатку. Местных жителей попросили не выходить на улицу. Над городом летает полицейский вертолёт в поисках преступников. Часть района, в котором произошло нападение перекрыто. Сведений о пострадавших нет.
Похожая трагедия с участием запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана произошла в Анкаре в конце октября. Тогда возле здания аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре произошёл теракт. Неизвестные открыли стрельбу, устроили не менее двух взрывов и взяли заложников. Двоих нападавших, которые ворвались в здание TUSAŞ, в итоге ликвидировали. Погибли пять человек, 22 пострадали.
X / XBasinX