В Ленобласти молодую маму заколол штопором пьяный муж в День матери

В посёлке городского типа Янино Ленинградской области в День матери убили молодую девушку. Её тело с разрывом ушной раковины обнаружили в квартире на улице Голландской. Главным подозреваемым в преступлении является её нетрезвый супруг, орудием убийства мог быть штопор, найденный в жилище, сообщает Mash на Мойке.

36-летний муж по имени Антон активно пытался не подпустить к телу женщины прибывших по вызову врачей. Угомонили его сотрудники полиции, с которыми мужчина отправился в отдел. Ранее у него уже было несколько судимостей, там показательные статьи: разбой, причинение тяжкого вреда и езду за рулём в нетрезвом состоянии. У убитой женщины рваные раны правого уха, разорвана перепонка, а также глубокие ссадины на головы. Врачи выяснили, что смерть наступила от закрытой ЧМТ.

Сейчас в квартире остался только маленький сын супругов. Мальчик родился месяц назад, с тех пор мама с папой без устали отмечали знаменательное событие. Из квартиры был изъят штопор, а также четыре бутылки красного вина.