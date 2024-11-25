В Ленобласти молодую маму заколол штопором пьяный муж в День матери
В посёлке городского типа Янино Ленинградской области в День матери убили молодую девушку. Её тело с разрывом ушной раковины обнаружили в квартире на улице Голландской. Главным подозреваемым в преступлении является её нетрезвый супруг, орудием убийства мог быть штопор, найденный в жилище, сообщает Mash на Мойке.
36-летний муж по имени Антон активно пытался не подпустить к телу женщины прибывших по вызову врачей. Угомонили его сотрудники полиции, с которыми мужчина отправился в отдел. Ранее у него уже было несколько судимостей, там показательные статьи: разбой, причинение тяжкого вреда и езду за рулём в нетрезвом состоянии. У убитой женщины рваные раны правого уха, разорвана перепонка, а также глубокие ссадины на головы. Врачи выяснили, что смерть наступила от закрытой ЧМТ.
Сейчас в квартире остался только маленький сын супругов. Мальчик родился месяц назад, с тех пор мама с папой без устали отмечали знаменательное событие. Из квартиры был изъят штопор, а также четыре бутылки красного вина.
Ранее Life.ru рассказывал о трагическом семейном конфликте, который произошёл в конце октября в Пермском крае. Женщина пыталась остановить ссору сына восьмиклассника с его старшим братом. Ей это удалось, но подросток с ножом в руках переключился на маму и ударил её в грудь. Рана оказалась смертельной.
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