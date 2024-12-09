В Пермском крае мать посадила сына в клетку с бойцовской собакой
В Закамске проверяют мать, которая заперла сына в клетке с бойцовской собакой
В Закамске Пермского края родители сажали ребёнка в клетку с бойцовской собакой. Взбудоражившая общественность фотография опубликована в паблике «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте».
Двухлетний ребёнок в клетке с собакой бойцовской породы. Фото © VK / Подслушано Закамск
На фотографии видно, как малыш сидит в клетке рядом с собакой бойцовской породы. В квартире царит беспорядок, на полу заметна бутылка, похожая на пивную, а несколько других стоят на подоконнике. По словам старых знакомых, мать ребёнка часто употребляет алкоголь, и в её квартире постоянно находятся посторонние люди.
Сама мать в беседе с местным порталом 59.RU отвергает любые обвинения, утверждая, что фото было сделано давно. Женщина утверждает, что её сын залез в клетку самостоятельно, просидел там несколько минут, погладил собаку и затем вылез. Беспорядок мамаша объяснила банальной спешкой из-за прихода знакомых. После того как фото предали огласке, женщина пожаловалась на угрозы со стороны старых знакомых, бывшего супруга и общественности. Сейчас она решила уехать из города.
В региональном главке МВД после проверки семьи заявили, что фотография была сделана более двух лет назад. На данный момент здоровью и жизни ребёнка ничего не угрожает.
«В настоящее время жилищно-бытовые условия соответствуют нормам», — рассказали в полиции, добавив, что продолжают проверку.
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