В Пермском крае мать посадила сына в клетку с бойцовской собакой

В Закамске Пермского края родители сажали ребёнка в клетку с бойцовской собакой. Взбудоражившая общественность фотография опубликована в паблике «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте».

Двухлетний ребёнок в клетке с собакой бойцовской породы. Фото © VK / Подслушано Закамск

На фотографии видно, как малыш сидит в клетке рядом с собакой бойцовской породы. В квартире царит беспорядок, на полу заметна бутылка, похожая на пивную, а несколько других стоят на подоконнике. По словам старых знакомых, мать ребёнка часто употребляет алкоголь, и в её квартире постоянно находятся посторонние люди.

Сама мать в беседе с местным порталом 59.RU отвергает любые обвинения, утверждая, что фото было сделано давно. Женщина утверждает, что её сын залез в клетку самостоятельно, просидел там несколько минут, погладил собаку и затем вылез. Беспорядок мамаша объяснила банальной спешкой из-за прихода знакомых. После того как фото предали огласке, женщина пожаловалась на угрозы со стороны старых знакомых, бывшего супруга и общественности. Сейчас она решила уехать из города.

В региональном главке МВД после проверки семьи заявили, что фотография была сделана более двух лет назад. На данный момент здоровью и жизни ребёнка ничего не угрожает.

«В настоящее время жилищно-бытовые условия соответствуют нормам», — рассказали в полиции, добавив, что продолжают проверку.