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17 ноября, 11:57

Обглодал лицо и ноги: В Подмосковье бешеный мастиф загрыз домработницу

Mash: В Подмосковье мастиф гендиректора завода насмерть загрыз домработницу

В Подмосковье неаполитанский мастиф гендиректора асфальтового завода «АБЗ Белый Раст» насмерть загрыз домработницу, пока хозяин находился за границей. Об этом сообщает Mash.

Мастиф, загрызший домработницу в Подмосковье. Фото © Telegram / Mash

Мастиф, загрызший домработницу в Подмосковье. Фото © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, трагедия произошла в частном доме на Янтарной улице в подмосковных Мытищах. Сосед нашёл тело 49-летней женщины, в то время как гигантская разъярённая собака с кровавой пастью бегала вокруг. Когда полиция прибыла на место, пёс набросился на них — в итоге животные пришлось пристрелить из табельного оружия.

Погибшей собака обглодала лицо и ноги. Помочь несчастной, увы, было нечем — она умерла на месте.

А ранее Life.ru рассказывал, как свора из 13 бродячих псов отгрызла кусок ноги мусорщику из Новосибирска. Мужчину доставили в ближайшую больницу, где ему обработали и зашили рану, а также поставили профилактические уколы.

В Швеции собака испугалась звука петарды и откусила своей хозяйке нос
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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /wireful

Наталья Демьянова
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