Обглодал лицо и ноги: В Подмосковье бешеный мастиф загрыз домработницу
Mash: В Подмосковье мастиф гендиректора завода насмерть загрыз домработницу
В Подмосковье неаполитанский мастиф гендиректора асфальтового завода «АБЗ Белый Раст» насмерть загрыз домработницу, пока хозяин находился за границей. Об этом сообщает Mash.
Мастиф, загрызший домработницу в Подмосковье. Фото © Telegram / Mash
По информации телеграм-канала, трагедия произошла в частном доме на Янтарной улице в подмосковных Мытищах. Сосед нашёл тело 49-летней женщины, в то время как гигантская разъярённая собака с кровавой пастью бегала вокруг. Когда полиция прибыла на место, пёс набросился на них — в итоге животные пришлось пристрелить из табельного оружия.
Погибшей собака обглодала лицо и ноги. Помочь несчастной, увы, было нечем — она умерла на месте.
А ранее Life.ru рассказывал, как свора из 13 бродячих псов отгрызла кусок ноги мусорщику из Новосибирска. Мужчину доставили в ближайшую больницу, где ему обработали и зашили рану, а также поставили профилактические уколы.
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