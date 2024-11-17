Обглодал лицо и ноги: В Подмосковье бешеный мастиф загрыз домработницу

В Подмосковье неаполитанский мастиф гендиректора асфальтового завода «АБЗ Белый Раст» насмерть загрыз домработницу, пока хозяин находился за границей. Об этом сообщает Mash.

Мастиф, загрызший домработницу в Подмосковье. Фото © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, трагедия произошла в частном доме на Янтарной улице в подмосковных Мытищах. Сосед нашёл тело 49-летней женщины, в то время как гигантская разъярённая собака с кровавой пастью бегала вокруг. Когда полиция прибыла на место, пёс набросился на них — в итоге животные пришлось пристрелить из табельного оружия.

Погибшей собака обглодала лицо и ноги. Помочь несчастной, увы, было нечем — она умерла на месте.