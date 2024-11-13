В Швеции собака испугалась звука петарды и откусила своей хозяйке нос
Шарлотта Оскарссон. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charmlottan
35-летняя жительница Швеции Шарлотта Оскарссон лишилась носа, когда её собака испугалась звука петарды. Питомец неожиданно напал на неё, когда девушка наклонилась, чтобы успокоить собакена. Трагедия произошла в минувшую новогоднюю ночь. Карельская медвежья собака по кличке Принц укусила хозяйку прямо в лицо, серьёзно повредив нос, сообщает Bild.
Девушку срочно доставили в больницу на вертолёте, но через несколько дней ткани начали отмирать, поэтому врачи полностью удалили нос. Медики пока не знают, как помочь Шарлотте с восстановлением органа. Сама же она, несмотря на случившееся, не сдаётся и делится историей выздоровления в своих социальных сетях. Девушка также не винит своего питомца, понимая, что Принц повёл себя таким образом из-за страха и стресса.
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