В Швеции собака испугалась звука петарды и откусила своей хозяйке нос

35-летняя жительница Швеции Шарлотта Оскарссон лишилась носа, когда её собака испугалась звука петарды. Питомец неожиданно напал на неё, когда девушка наклонилась, чтобы успокоить собакена. Трагедия произошла в минувшую новогоднюю ночь. Карельская медвежья собака по кличке Принц укусила хозяйку прямо в лицо, серьёзно повредив нос, сообщает Bild.

Девушку срочно доставили в больницу на вертолёте, но через несколько дней ткани начали отмирать, поэтому врачи полностью удалили нос. Медики пока не знают, как помочь Шарлотте с восстановлением органа. Сама же она, несмотря на случившееся, не сдаётся и делится историей выздоровления в своих социальных сетях. Девушка также не винит своего питомца, понимая, что Принц повёл себя таким образом из-за страха и стресса.