Свора из 13 бродячих псов отгрызла кусок ноги мусорщику из Новосибирска

В Новосибирске стая из 13 собак напала на мужчину и откусила ему кусок ноги. Проблема с бродячими животными в последнее время в городе обстоит крайне остро. Местные жители настаивают на ужесточении наказания за выброс домашних животных на улицу.

В Новосибирске стая из 13 собак напала на мужчину и откусила ему кусок ноги. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, накануне утром 35-летний Алексей, работающий мусорщиком, приехал на улицу Малыгина, чтобы выкинуть бак с отходами. В этот момент его окружила стая из 13 собак, которые тут же набросились и искусали мужчину, сорвав кусок кожи. Алексея доставили в ближайшую больницу, где ему обработали и зашили рану, а также поставили профилактические уколы.

Супруга пострадавшего отметила, что проблема с бродячими животными в городе не решается, несмотря на частые жалобы местных жителей. Выносились предложения по постройке новых приютов, а также усилении контроля за домашними животными и их хозяевами, однако пока ситуация остаётся без изменений.