Свора из 13 бродячих псов отгрызла кусок ноги мусорщику из Новосибирска
В Новосибирске стая из 13 собак напала на мужчину и откусила ему кусок ноги. Проблема с бродячими животными в последнее время в городе обстоит крайне остро. Местные жители настаивают на ужесточении наказания за выброс домашних животных на улицу.
В Новосибирске стая из 13 собак напала на мужчину и откусила ему кусок ноги. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, накануне утром 35-летний Алексей, работающий мусорщиком, приехал на улицу Малыгина, чтобы выкинуть бак с отходами. В этот момент его окружила стая из 13 собак, которые тут же набросились и искусали мужчину, сорвав кусок кожи. Алексея доставили в ближайшую больницу, где ему обработали и зашили рану, а также поставили профилактические уколы.
Супруга пострадавшего отметила, что проблема с бродячими животными в городе не решается, несмотря на частые жалобы местных жителей. Выносились предложения по постройке новых приютов, а также усилении контроля за домашними животными и их хозяевами, однако пока ситуация остаётся без изменений.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Хабаровском крае. Там бродячая стая набросилась на двух девочек прямо у здания мэрии. Детям на помощь пришли очевидцы. Пострадавшие отделались драной одеждой и испугом, а родители уже написали заявление в полицию.
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